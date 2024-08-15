أخبار مصرية

نقيب المحامين يجتمع بممثلي عدة شركات متخصصة في التحول الرقمي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين يجتمع بممثلي عدة شركات متخصصة في التحول الرقمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  


عقد عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب،  اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المتخصصة في مجال الميكنة والتحول الرقمي.

يأتي ذلك في إطار سعي  عبد الحليم علام، إلى حوكمة كافة الخدمات النقابية، ومواكبة التحول الرقمي الذي يمكن  المحامين من الحصول على خدماتهم بكل سهولة ويسر.

حضر الاجتماع من  أعضاء مجلس النقابة العامة، عبد المجيد هارون، محمد كركاب،  يحيى التوني، السيد جابر مكي،  ربيع الملواني، محمود تفاحة، السيد حسن، محسن لطفي، إبراهيم فؤاد، حسام سعيد.

1000130854
1000130854
1000130857
1000130857
1000130860
1000130860
1000130851
1000130851
1000130848
1000130848
1000130845
1000130845
1000130839
1000130839
1000130842
1000130842
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا