وصل للنقطة 85 .. إنبى يتعادل مع الأهلي 1/1 وينهى سلسلة الانتصارات المتتالية عند 21 فوزا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 12:36 صباحاً - تعادل الأهلي مع إنبي 1/1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليوقف إنبي سلسلة انتصارات الأهلي المتتالية عند 21 انتصارا على التوالي.

بهذا الفوز وصل الأهلي للنقطة 85 في صدارة الدوري الذي حسم لقبه قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات، بينما وصل إنبي للنقطة 44 في المركز التاسع.

سيطر الأهلي على مجريات المباراة وحاول لاعبوه نقل الكرة وسط الملعب ومن الأطراف من أجل فتح ثغرة في دفاع الفريق البترولى، وسجل إنبي هدف التقدم من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 21 بعدم اخترق محمد حتحوت من الجبهة اليسرى للأهلي ولعب عرضية ناحية أحمد نادر حواش سجل منها هدف التقدم.

وألغى حكم الراية هدف تعادل الأهلي عن طريق محمود كهربا في الدقيقة 43 من عمر المباراة بداعي وجوده في مصيدة التسلل وقت تسديدة كريم الدبيس على مرمى إنبي.

وعاد كهربا وسجل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول مستغلا خطأ مدافع إنبي في إبعاد الكرة وسدد تصويبة قوية على يمين عبد الرحمن سمير حارس مرمى إنبي، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1.

ونشط إنبي في بداية الشوط الثاني بحثا عن هدف التقدم، وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 63 بنزول أحمد طعيمة ويوسف عبد الحفيظ بدلا من مصطفى أبو الخير وأحمد أشرف، لتنشيط الشق الهجومي للفريق الأحمر.

وصوب أحمد العجوز تسديدة في الدقيقة 71 من متابعته لركلة ركنية ولكن مرت أعلى العارضة، وأهدر أفشة فرصة تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 82 بعد تسديدة رائعة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى إنبي، من متابعته للهجمة التي شنها كريم نيدفيد.

أجرى الأهلي ثالث تغييراته بنزول إبراهيم عبد الحكيم في الدقيقة 87 بدلا من محمد عبد الله، وهدد أفشة وعمر كمال مرمى إنبي بتسديدين في الوةقت القاتل ولكن أنقذهما حارس مرمى الفريق البترولي، واستمرت النتيجة بالتعادل 1/1 حتى نهاية المباراة.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: عمر كمال وخالد عبد الفتاح وأحمد عابدين وكريم الدبيس.

الوسط: كريم نيدفيد وأفشة ومصطفى أبو الخير.

الهجوم: أحمد أشرف ومحمد عبد الله ومحمود كهربا.

وتواجد على دكة البدلاء: إسلام عبد الله ويوسف عبد الحفيظ وحازم جمال وإبراهيم عبد الحكيم وأحمد بيومي ومحمد رأفت ويوسف جمال وريندورف أدوم وعلي نادر.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

الدفاع: أحمد خليل "كالوشا" – أحمد صبيحة - سيف الخشاب.

الوسط: علي فوزي – محمد ناصر – أحمد العجوز – محمد حمدي.

الهجوم: أحمد عادل قفة – محمد حتحوت – أحمد نادر حواش.

وتواجد على مقاعد البدلاء: رضا السيد - رفيق كابو – مصطفى شكشك – يوسف لبيب – أحمد جمال – عبد الله عادل – محمد النحاس – فتحي السيد – خالد حسن.