نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| "هناك من يستعجل رحيلي".. خالد بيبو يحسم الجدل حول مصيره مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الأقاويل الأخيرة بشأن رحيله عن صفوف القلعة الحمراء، خلال الفترة القادمة، عقب انتهاء منافسات الموسم بشكل رسمي.

وارتبط اسم خالد بيبو بالرحيل عن منصب مدير الكرة في الموسم الجديد، وترشيح بعض الأسماء لخلافته أبرزها، محمد شوقي وعماد متعب.

خالد بيبو يعلق على أنباء رحيله عن الأهلي

وأكد خالد بيبو عبر أون تايم سبورتس:" تعودت دائما على مثل هذه الأحاديث طوال وأنا متواجد في الملعب، الناس مش هتطبل تتكلم عنك سواء بالإيجاب أو السلب".

وتابع:" هذا الموسم كان موسمًا هامًا بالنسبة لي، استطعنا حصد كل البطولات المشاركين بها، أنا موجود في الأهلي، هذه وظيفة أحبها وأعمل بها، وأكيد في يوم من الأيام سأرحل".

وأشار:" أعلم أن يوجد بعض الأشخاص التتي تتعجل وتتابع باهتمام مسألة رحيلي، ولكن كل ذلك لا يهمني، لا تتعبوا أنفسكوا جدًا، لا يفرق معي، أنا أعمل في الأهلي وأي مكان أؤدي فيه من أكاديمية للناشئين للفريق الأول، كل مكان أحاول أؤدي فيه 100%".

وأختتم:" أنا تحت أمر الأهلي في أي وقت، لا توجد مشاكل في أي شيء، حققنا نتائج إيجابية كبيرة جدًا، وسأؤدي دوري في الوقت والمكان الذي يحتاجوني فيه".

