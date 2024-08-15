نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبي يوقف سلسة انتصارات الأهلي في الدوري بتعادل مثير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث مباراة النادي الأهلي أمام نظيره انبي وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".



وحكم التعادل الايجابي بهدف لمثله المباراة والتي شهدت تكافئ كبير بين الفريقين، ومشاركة ناشئين الأهلي.



أحمد نادر حواش استطاع تسجيل هدف التقدم للفريق البترولي في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.



بينما عادل النتيجة محمود كهربا النتيجة في الأوقات الأخيرة من الوقت بديلا من الضائع.

تشكيل إنبي الرسمي لمواجهة الأهلي في الدوري

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: أحمد خليل كالوشا، أحمد صبيحة، سيف الخشاب.

خط الوسط: علي فوزي، محمد ناصر، أحمد العجوز، محمد حمدي.

خط الهجوم: أحمد نادر حواش، أحمد أمين قفة، محمد شريف حتحوت.

كما جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع:خالد عبد الفتاح وأحمد عابدين وعمر كمال وكريم الدبيس.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأفشة ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وأحمد أشرف.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.