محمد رياض رئيس مهرجان المسرح المصري يكرم نجوم مسرحية (سحر الحياة) عن هموم وأزمات مرضى السرطان  

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصرية عرضت مسرحية (سحر الحياة) على هامش فعاليات مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض على المسرح القومي، وبحضور الدكتور أيمن الشيوي مدير المسرح، وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية وعدد من النقاد وجماهير المهرجان التي ملأت المسرح عن آخره.

عقب العرض المسرحي الذي تناول هموم وأزمات مرضى السرطان في شكل درامي، كرم النجم محمد رياض رئيس المهرجان نجوم العرض من مرضي السرطان والمتعافين منه، بمشاركة نجوم ظهروا كضيوف شرف ومنهم الفنانة عايدة فهمي، لاشينة لاشين، محمد يونس، رضا إدريس، منير مكرم، محسن صبري، سماح السعيد، هاني كمال، جهاد أبو العينين، ندي عفيفي.

عرض ( سحر الحياة ) أشعار فتحي الجندي ومحمد سمير، والحان وتوزيع وائل عوض، واستعرضات الدكتورة سالي عباس وكامليا، وديكور واكسسوار سماح نبيل وميرفت زكي، اضاءة مصطفى حسني، مساعدين الاخراج محمد خلف وندي عفيفي، والعرض تأليف وإخراج الدكتورة نبيلة حسن.