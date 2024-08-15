طرح كليب "هو في كدة" لـ محمد نور أول أغاني صيف 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح منذ قليل النجم محمد نور أحدث اغنياته بعنوان "هو في كدة" علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية لمحبيه وجمهوره ورواد السوشيال ميديا والتي تعتبر اول أغانيه لموسم صيف ٢٠٢٤ تمهيدا لنزول ألبومه الجديد.

كليب “هو في كده”

"هو في كدة" من كلمات محمد السوكني وألحان وتوزيع محمد قماح وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك ومكس وماستر خالد رؤوف ومونتاج محمود صبري وتم تصميمها بأحدث تقنيات ال AI.

وتعتبر ذلك الاغنيه اول اغاني موسم صيف ٢٠٢٤ تمهيدا لطرح الالبوم خلال الفتره المقبلة

كما يضم الألبوم عدد من الأغاني الذي تعاون فيها نور مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي.

أحدث أعمال محمد علام

كما يقدم محمد علام عدد من المشاريع الغنائية خلال صيف ٢٠٢٤ لعدد من نجوم الغناء منهم أمير الغناء العربي هاني شاكر والنجم محمد نور والنجمه مروه نصر والنجم كريم محسن وفريق بلاك تيما وعدد من أشهر نجوم الغناء ويعقدون عدد من الجلسات الفنيه للاستقرار علي الاعمال الذي يقوم بطرحها للجمهور خلال الفتره القادمة.