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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: خطة محددة لمضاعفة عدد الغرف الفندقية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 15 أغسطس 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تستهدف مضاعفة عدد الغرف الفندقية، وإن الحكومة لديها خطة محددة لتفعيل هذا الموضوع؛ للوصول إلى مستهدف 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.
وأشار مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أنه كانت هناك زيارة هذا الأسبوع لمنطقة الاهرامات لتطوير مدخل هضبة الأهرام وتحسين تجربة السائحين لهذه المنطقة، حيث تمثل أحد أعظم المناطق الأثرية على مستوى العالم، إن لم تكن أعظمها.
ولفت إلى وصول بعض الملاحظات التي تشير إلى أن تجربة السائح في هذه المنطقة قد تكون أحيانًا غير مُرضية، بسبب بعض التحديات، حيث جرت مناقشة هذه التحديات وتوجيه وزير السياحة والآثار ومحافظ الجيزة بالتحرك بصورة عاجلة لتذليل هذه التحديات، من أجل تحقيق انطباع إيجابي لكل السياح الذين يزورون المنطقة.
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