التنمية الصناعية تطرح عددا من الوحدات الجاهزة في مجمع مرغم 2…

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 أغسطس 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح عدد “محدود” من الوحدات الصناعية الشاغرة كاملة التجهيزات والمرافق بمجمع مرغم 2 بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة جميع الاشتراطات والمستندات يبدأ اعتبارًا من 15 حتى 29 أغسطس الجاري، لافتة إلى طرح كراسات الشروط للبيع من خـلال فرع الهيئة بالإسكندرية وكذلك مقر الهيئة بالتجــمع الخامس.

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن أنشطة الوحدات المطروحة تشمل مصانع لإنتاج البلاستيك، وتبلغ مساحة الوحدة 144 مترا مربعا.

وأشارت إلى أن المجمع الصناعي مرغم 2 يتمتع بجاهزية المرافق والخدمات، وأن هذا الطرح يشمل مجموعة من التيسيرات المتميزة، ومن أهمها إتاحة الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار وتأجيل تحصيل إيجار الوحدات لما بعد 9 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.

ولفتت يوسف إلى إمكانية استفادة رواد الأعمال الراغبين في التمليك من الحصول على تمويل منخفض الفائدة (5% متناقصة) لتملك الوحدة وبتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة ومن خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها في هذا الشأن، فضلًا عن إمكانية حصول المستثمر على أكثر من وحدة بحد أقصى 4 وحدات من هذا الطرح.

ونوهت بأن الحاصلين على الوحدات يمكنهم الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة متميزة أخرى من الخدمات غير المالية المتنوعة.

وأوضحت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في إستخراج التراخيص الصناعية للوحدة طبقا لتوجيهات الفريق كامل الوزير في هذا الشأن، كما تم إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون 300 جنيه.

والأسبوع الماضي، أجرى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعدد من القيادات، زيارة ميدانية للمجمع الصناعي بمنطقة مرغم.