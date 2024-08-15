نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الرياضات المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد اللجنة البارالمبية المصرية للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر من العام الجاري.

وتشارك مصر في في دورة الألعاب البارالمبية بعدد 54 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية، هي: رفع الأثقال – ألعاب القوى – الكرة الطائرة جلوس – كرة الهدف - السباحة – تنس الطاولة – الباراتايكوندو – البوتشيا – التجديف – الكياك.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس بعثة مصر في بارالمبياد باريس 2024 أن اللجنة البارالمبية أنهت كافة الإجراءات اللازمة لسفر البعثة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والتةاصل المستمر مع السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.