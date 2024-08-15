برشلونة يريد بيع نجمه والأخير يرفض

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن برشلونة الإسباني يريد بيع أحد نجوم الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لشبكة "ريفيلو" الإسبانية، فأن برشلونة منفتح على بيع الألماني غوندوغان خلال الميركاتو الحالي، ولكن اللاعب لا يُفكر إطلاقًا بالرحيل وقد أغلق الباب تمامًا.

وتلقى اللاعب الألماني عدة عروض خلال الانتقالات الصيفية الجارية، وكان أهمها من أندية دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى عرض من فنربخشة التركي وآخر من العربي القطري.

وأشارت الشبكة الإسبانية، أن جوندوجان لا يريد مغادرة الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي، حيث أكد مرارًا وتكرارًا أنه سعيد بالبقاء ضمن صفوف برشلونة ولا يحبذ الرحيل.



