نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فليك يمنع برشلونة من بيع هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تقدم الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة بطلب عاجل على طاولة إدارة النادي الكتالوني برئاسة خوان لابورتا بشأن مستقبل أحد من اللاعبين في صفوف البرسا.

فليك يطالب برشلونة بعد التفريط في دي يونج

لفتت صحيفة سبورت الإسبانية أن فليك يستعد لبداية مشواره التدريبي مع برشلونة عندما يحل البرسا ضيفًا ثقيلًا على فالنسيا في ملعب المستايا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني مساء السبت المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه في الوقت الذي يواصل فيه برشلونة العمل على تعديل الوضع المالي عن طريق التفكير في التخلص من بعض اللاعبين، حيث طلب فليك من إدارة برشلونة عدم التفريط في خدمات الهولندي فرينكي دي يونج الذي زعمت تقارير صحفية إمكانية رحيله عن برشلونة ببيع عقده في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فليك لا يرى ضرورة التخلي عن خدمات فرينكي تحت أي ظرف ويعتبره قطعة أساسية في مشروعه الرياضي بالكامب نو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هانز فليك يخطط للاعتماد على فرينكي دي يونج في خانة المحور مع وضع لاعبًا آخر بجواره في التشكيل بعد عودته من الإصابة الحالية التي تعرض لها في بطولة الأمم الأوروبية الماضية مع منتخب بلاده هولندا.