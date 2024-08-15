أبرز النجوم العرب في دوري روشن السعودي في موسم 2024-2025

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أحمد جودة - القاهرة - يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم عن أبرز النجوم العرب في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد بعد التدعيمات التي تم إجراءها خلال الفترة الأخيرة من قبل الأندية المتعددة.

أبرز النجوم العرب في دوري روشن السعودي 2024/25

وفي سياق ذلك فيقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، أبرز النجوم العرب في دوري روشن السعودي 2024/25 والذي يهتم بها عدد من الجمهور في كل مكان.

وتتجه الأنظار نحو بطولة دوري روشن للمحترفين، وذلك بعد أن نجحت في خطف أكبر اللاعبين من أجل زيادة الاهتمام بالبطولة بدلًا من تركز الأنظار على الدوريات الأوروبية.

وفي سياق ذلك فإن الدوري السعودي يشهد تواجد عدد مميز من اللاعبين العرب، حيث يأتي في مقدمة هؤلاء اللاعبين اللاعب الجزائري رياض محرز الذي قدم من مانشستر سيتي للعب مع الأهلي.

كما يشهد الدوري السعودي تألق المغربي عبد الرزاق حمد الله نجم نادي الاتحاد السعودي والذي ساهم معه بتحقيق بطولات مختلفة ومميزة.

وتعاقد نادي أبها مع التونسي سعد بقير من أجل ان يكون هناك عربي جديد مميز ومتألق في دوري روشن، وكذلك ضم الفتح المغربي مراد باتنا بعد انتهاء عقده مع نادي الجزيرة الإماراتي.

وتعاقد الاتحاد مع الجزائري حسام عوار، قادم من نادي روما الإيطالي في صفقة انتقال حر، من أجل تعزيز صفوف العميد في الموسم الجديد.