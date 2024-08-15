‏القناة الإسرائيلية الـ12: مفاوضات الدوحة ستستمر يومين والهدف سد الفجوات لمحاولة التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار بغزة

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏القناة الإسرائيلية الـ12، بأن مفاوضات الدوحة ستستمر يومين والهدف سد الفجوات لمحاولة التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.

وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على مدينة الحديدة باليمن، في عملية أطلق عليها اسم "اليد الطويلة".

وجاءت هذه الغارات ردًا على مئات الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجوم بطائرة مسيرة استهدف تل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية أن الهجوم نفذ بنحو 20 مقاتلة إسرائيلية.