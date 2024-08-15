العالم اليوم - محمود عباس: لا دولة في غزة ولا دولة من دونها

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 أغسطس 2024 05:23 مساءً - دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، في كلمة أمام البرلمان التركي "قادة الدول العربية والإسلامية والأمين العام للأمم المتحدة إلى المشاركة في زيارة قطاع غزة لوقف العدوان الإسرائيلي".

وأضاف عباس: "غزة جزء أصيل من الدولة الفلسطينية الواحدة، لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة". وأشاد الرئيس الفلسطيني بموقف مصر والأردن الرافض لمخططات التهجير الإسرائيلية، مؤكدا أنه دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن تنعم المنطقة بالاستقرار. وأكد محمود عباس أن المؤامرات والاقتحامات لتغيير الوضع القانوني في القدس والمسجد الأقصى لن تنجح أبدا. وتابع: "ندعو مجلس الأمن لتأمين وصولنا إلى غزة وستكون وجهتي المقبلة هي القدس الشريف عاصمتنا الأبدية". والتقى الرئيس الفلسطيني، الأربعاء في أنقرة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبحثا وقف إطلاق النار في غزة والسلام، غداة لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. وأتت المحادثات المغلقة في وقت تشهد منطقة الشرق الأوسط توترا ومخاوف من التصعيد جراء الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، مع تعثر الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وترقب رد إيران وحزب الله اللبناني على مقتل القيادي في حماس إسماعيل هنية في طهران وقيادي في الحزب في بيروت.

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