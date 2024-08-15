متسابقو جامعة الزقازيق في رالي السيارات الكهربائية بمهرجان العلمين: نستعد منذ 4 أشهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 06:32 مساءً - يواصل المتسابقون في أضخم سباق لرالي السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط، استعداداتهم الأخيرة قبل انطلاق السباق بعد قليل، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية بمشاركة 28 جامعة وأكثر من 10 آلاف طالب.

وقال أحد المتسابقين من جامعة الزقازيق، إن هذه هي المرة الأولى التي يشاركون من خلالها في السباق، وأنهم يستعدون له منذ أربعة أشهر تقريبا.

وأوضح أنه سعيد بأن المهرجان هذا العام يحرص على التنوع في الأنشطة التي يقدمها، خاصةً اهتمامه بالنشاط الطلابي الذي يعطي فرصة لشباب لم ينزلوا بعد لسوق العمل، أن يشاركوا في مثل هذه الفعاليات المهمة، قائلا: «اللي بنشوفه في مدينة العلمين الجديدة والمهرجان أحدث طفرة في البلد».