ويستهام الإنجليزي يرغب في ضم الإسباني كارلوس سولير

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى نادي ويستهام الإنجليزي اهتمامه بضم الإسباني كارلوس سولير من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويسعى الإسباني جولين لوبتيجي، المدير الفني الجديد لويستهام، لضم مواطنه ولاعب الوسط ليصبح الصفقة التاسعة للفريق هذا الصيف.

وكان مدرب وولفرهامبتون السابق قد أنفق بالفعل مبلغ 130 مليون جنيه إسترليني لضم لاعبين مثل ماكس كيلمان ونيكلاس فولكروج وآرون وان بيساكا وكرسينسو سمرفيل، وربما لم ينته سوق الانتقالات بالنسبة له بعد.

وقال المدرب الإسباني: "لن أتحدث عن أسماء غير موجودة هنا، هذا ليس هدفي اليوم، هدفي هو أن أكون جاهزا للمباراة سنرى ما سيحدث".

وأضاف: "السوق مفتوح نحن على دراية بذلك لكننا سنضع كامل تركيزنا على اللاعبين الموجودين معنا".

ويفتتح ويستهام موسمه بمواجهة أستون فيلا بعد غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي.