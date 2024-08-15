العالم اليوم - والد لامين يامال يتعرض للطعن في إسبانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 أغسطس 2024 12:28 صباحاً - أفادت صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية، مساء الأربعاء، بأن والد نجم برشلونة لامين يامال تعرض للطعن في بلدة ماتارو.

وقالت الصحيفة إن منير النصراوي تعرض للطعن بعد شجار في موقف للسيارات في بلدة ماتارو شمالي برشلونة.

وتقوم الشرطة الكاتالونية حاليا بالتحقيق في الواقعة، فيما تم نقل النصراوي إلى مستشفى "كان روتي" في بادالونا.

وكشفت الصحيفة في وقت لاحق: "لحسن الحظ، يبدو أن النصراوي قد نجا من إصابة خطيرة.. وقد غادر المستشفى وعاد إلى منزله".

وأكدت إذاعة "راك 1" أن منير تلقى "أكثر من طعنة واحدة"، مضيفة أن حياته "ليست في خطر".

ووصفت تقارير محلية حالته الصحية بـ"الجيدة".

ولم يصدر، حتى الآن، أي تعليق من لامين يامال على الحادث.