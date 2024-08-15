نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة بنها تحصد لقب الكرة الخماسية للجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



اختتمت فعاليات بطولة كرة القدم الخماسية لطلبة الجامعات والمعاهد العليا التي ينظمهما الاتحاد الرياضي للجامعات ضمن النسخة ٥١ من دورة الشهيد الرفاعي تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتوجت جامعة بنها بلقب البطولة بعد فوزها على جامعة المنوفية بنتيجة ٤-٢ في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد جامعة المنوفية، فيما حصلت جامعة طنطا على المركز الثالث.

وقد قام الدكتور مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات ومعه الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون التعليم والطلاب بتسليم الجوائز للاعبي الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.