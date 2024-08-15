العالم اليوم - الجيش الروسي يستعيد بلدة بمنطقة كورسك سيطر عليها الأوكرانيون

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 أغسطس 2024 03:24 مساءً - أعلنت القوات الروسية، اليوم الخميس، تحرير بلدة كروبيتس في مقاطعة كورسك كانت القوات الأوكرانية قد سيطرت عليها في وقت سابق، مضيفة أنها استهدفت أيضا بصواريخ "إسكندر" قافلة عسكرية أوكرانية من 15 ناقلة في سومي.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كروبيتس والقضاء على القوات الأوكرانية المتواجدة في المنطقة.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، ومن خلال الضربات الجوية ونيران المدفعية، تمكنت من صد هجوم المجموعات المهاجمة التابعة للواء الميكانيكي 115 التابع للقوات الأوكرانية في اتجاه كريمياني.

واستهدفت وحدات اللواء 82 المحمول جوا، جنوب كريمياني، واللواء 80 المحمول جواً غرب روسكايا كونوبيلكا، وتم إحباط المزيد من هجمات القوات الأوكرانية.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 90 عسكريا، و5 مركبات مشاة قتالية أميركية الصنع من طراز "برادلي"، و6 مركبات قتال مدرعة.

بالإضافة إلى ذلك تم تدمير القوات الأوكرانية المتواجدة في المنطقة، واستعادة السيطرة على قرية كروبيتس.

وأحبط طيران الجيش الروسي، والطائرات المسيرة، والمدفعية محاولات اختراق مجموعات متنقلة معادية في عمق الأراضي الروسية في مناطق فارفاروفكا، وسافونوفكا، وشيبتوخوفكا وكاوشوك، وألكسيفسكي، وماتفيفكا.

واستهدفت القوات الروسية، تجمعات القوى البشرية، والمعدات من ألوية الهجوم الجوي الآلي 22 و61 و92، و95 التابعة للقوات الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني الأول، ولواء الدفاع الأرضي 129 في مناطق أولغوفكا، وسناغوستي، وبوغريبكوف وميرني، زاوليشينكي، وأوسبينوفكا، ويوجني.