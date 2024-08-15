أخبار اليمن : منظمة: تضرر 180 ألف يمني جراء السيول

منظمة: تضرر 180 ألف يمني جراء السيولأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الخميس، تضرر 180 ألف شخص جراء سيول اليمن منذ مطلع أغسطس/ آب الجاري، مبينة أن هناك حاجة ماسة إلى 4.9 ملايين دولار لتوسيع نطاق الاستجابة الطارئة.

وقالت المنظمة ان هطول الأمطار وفيضانات السيول الكارثية باليمن مستمرة بمفاقمة معاناة العائلات التي تعاني آثار وتداعيات الفقر والجوع والصراع المستمر.

وأشار البيان إلى أن "الأمطار الموسمية الغزيرة أدت بشكل استثنائي لفيضانات سيول مفاجئة في اليمن متسببة بدمار وتخريب في أجزاء مختلفة من البلاد، وكانت محافظات الحديدة وحجة وصعدة وتعز (غرب) من بين المحافظات الأكثر تضررا". مضيفا : إن سيول الأمطار جرفت المنازل والملاجئ والممتلكات، وتأثر أكثر من 180 ألف شخص منذ بداية اغسطس، كما نزح نحو 50 ألف شخص في محافظة الحديدة وحدها، وهو رقم من المرجح أن يرتفع في الأيام المقبلة".

وتابع: "يواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الغذاء العالمي تقديم المساعدات المنقذة للحياة لأكثر الأفراد تضرراً من خلال آلية الاستجابة السريعة للأمم المتحدة".

وأردف: "مع توقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى خلال شهر سبتمبر/ أيلول القادم، فالحاجة ماسة إلى 4.9 ملايين دولار أمريكي لرفع مستوى وتوسيع نطاق الاستجابة الطارئة".

وحسب البيان "خلال 72 ساعة من بدء تدفق السيول، تلقى أكثر من 80 ألف شخص في المحافظات المتضررة إغاثة طارئة عن طريق حقائب آلية الاستجابة السريعة، والتي تشمل الطعام الجاهز ومستلزمات النظافة وحقائب الكرامة، حيث توفر هذه المواد نوعاً من الإغاثة الفورية المنقذة من الصعوبات الناجمة عن هذه الأحداث الكارثية".

