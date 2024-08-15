الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولارارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب المستثمرين المزيد من البيانات الأمريكية لتحديث توقعاتهم، بعد أن قلص تقرير مهم عن التضخم الآمال في خفض أكبر لأسعار الفائدة في سبتمبر.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2452.69 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجلت الأسعار أكبر تراجُع منذ السادس من أغسطس أمس الأربعاء.. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2490.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.7 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 930 دولارا، فيما هبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 929.75 دولار.