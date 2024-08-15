أخبار اليمن : 1345 مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في يوليو

1345 مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في يوليو
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، وصول 1345 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال يوليو الماضي.
وقالت المنظمة في تقرير حديث، إن مصفوفة التتبع الخاصة بها، سجلت خلال يوليو الماضي دخول 1345 مهاجرًا إلى اليمن، بنسبة انخفاض قدرها 26% مقارنة بالشهر السابق (1820).
وأوضحت أن جميع الواصلين كانوا من الصومال، دخلوا اليمن عبر سواحل شبوة، (26% أطفال، 22% نساء، و52% رجال).
ووفقاً للإحصائية الأممية فقد ارتفع إجمالي عدد المهاجرين الأفارقة إلى اليمن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 11740 مهاجراً.
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