أخبار اليمن : أبو عبيدة يكشف نتائج التحقيق بمقتل أسير إسرائيلي

أبو عبيدة يكشف نتائج التحقيق بمقتل أسير إسرائيلي
قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن التحقيق الذي أجري بشأن مقتل أسير إسرائيلي على يد حارسه، بيّن أن المجند تصرف بشكل انتقامي، بعد تلقيه خبر استشهاد طفليه.
وأضاف أبو عبيدة في بيان، اليوم الخميس “نؤكد أن حادثة قتل الأسير لا تمثل أخلاقياتنا وتعاليم ديننا، وسنشدد في التعليمات بعد تكرار الحادثة في حالتين حتى الآن”.
وتابع “نحمل العدو المسئولية عن كل ما يتعرض له أسراه من معاناة جراء كسره قواعد التعامل الإنساني وممارسته للإبادة الوحشية ضد شعبنا”.
وكان أبو عبيدة كشف قبل أيام أن مجندين مكلفين بحراسة أسرى إسرائيليين قاما في حادثتين منفصلتين بقتل أسير إسرائيلي وإصابة أسيرتين بجراح خطيرة.
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