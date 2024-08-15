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محافظ الجيزة يكرم الطلاب أوائل الثانوية العامة والأزهرية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يكرم الطلاب أوائل الثانوية العامة والأزهرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتكريم الطلاب أوائل الثانوية العامة والأزهرية والفنية في محافظة الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة، أن أصحاب الفضل لأولياء الأمور للوقوف بجانب أبنائهم ودفعهم نحو التفوق وتعزيز قدراتهم لتحقيق أهدافهم.
وأشار المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن التكريم أعترافا بما حققه الطلاب من إنجاز ودافع لبذل المزيد والمزيد من الجهد لإستكمال مسيرة نجاحهم وتفوقهم.

جاء ذلك بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، والدكتور أيمن عبود رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر الشريف بالجيزة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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