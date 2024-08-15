نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. حقيقة رحيل كهربا وموقف زيزو وفسخ عقد نجم الزمالك.. الأهلي يُجدد للشناوي ويحسم صفقة بن رمضان والقبض على أحمد ياسر المحمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 15-8-2024 في السطور التالية:

حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

لازال موقف النجم الدولي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غامضا، بشأن موقفه مع المارد الأحمر، من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" كهربا لم تصل له أي عروض رسمية مغرية بالنسبة له، من أجل الرحيل عن صفوف النادي الأهلي ".

الزمالك يبلغ زيزو بقرار ناري بعد رفض العروض الخليجية

أبلغ مسئولو نادي الزمالك اللاعب أحمد سيد زيزو، الذي يعتبر من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بقرار مهم يتعلق بمستقبله مع النادي.

يأتي هذا القرار بعد رفض العروض المقدمة لضم اللاعب من نادي العربي القطري ونادي نيوم السعودي، حيث كان يسعى هذان الناديان إلى التعاقد مع زيزو رسميًا ابتداءً من الموسم المقبل.

وأفاد مصدر موثوق داخل النادي بأن مجلس الإدارة قد أبلغ زيزو بضرورة عقد جلسة معه فور عودته من الإجازة التي منحها له المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

الأهلي يحسم موقف الشناوي من الرحيل إلى الدوري السعودي.. ومفاجأة بشأن تجديد عقده

اتفق مسؤولو النادي الأهلي على تجديد عقد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الحالية. يأتي هذا الاتفاق في إطار حرص إدارة النادي على الحفاظ على استمرارية اللاعب ضمن صفوف الفريق، ومنع رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بشكل نهائي.

كشف الإعلامي هاني حتحوت في تصريحات تلفزيونية أن النادي الأهلي توصل إلى اتفاق مع محمد الشناوي بشأن تجديد عقده لمدة موسمين. هذا العقد يُعتبر تاريخيًا، حيث تم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية التي تضمن استمرار الحارس مع الفريق وعدم انتقاله إلى أي نادٍ آخر.

الزمالك يستقر على فسخ عقد أحد لاعبيه

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن اتفاق بين إدارة النادي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم، محمد أشرف روقا، على فسخ عقده بالتراضي. يأتي ذلك بعد فترة امتدت لخمس سنوات قضاها اللاعب داخل جدران نادي الزمالك.

أكد المصدر أن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد اتفق مع محمد أشرف روقا على إنهاء التعاقد بالتراضي، ليغادر اللاعب الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

أضاف المصدر أن المدير الفني للفريق، البرتغالي جوزيه جوميز، قد أعطى الضوء الأخضر لرحيل روقا، نظرًا لعدم احتياج الفريق لخدماته في الموسم المقبل.

جلسة أخيرة لحسم صفقة بن رمضان

تحاول إدارة النادي الأهلي، حسم الصفقة المنتظرة داخل جدران القلعة الحمراء، والخاصة بالتونسي محمد على بن رمضان، نجم خط وسط نادي فرينتسفاروتشي المجري لحسم صفقة نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويحاول الفارس الأحمر، تدعيم مركز خط الوسط بعد رحيل النجم المالي، أليو ديانج إلى صفوف الخلود السعودي هذا الصيف.

وأكدت الشركة التسويقية الخاصة بالنجم محمد بن رمضان، أن اللاعب لم يوافق على مفاوضات الفريق السعودي هذا الصيف وأنه كان يود اللعب مع فريق يستطيع تحقيق بطولات داخله".

رد حاسم من خالد بيبو بشأن رحيله عن منصب مدير الكرة بالأهلي

شهدت الساعات الأخيرة تطورات مفاجئة بشأن مستقبل خالد بيبو في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، وذلك بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا حول موقفه في إدارة القلعة الحمراء. ترددت شائعات حول إمكانية إقالته من منصبه، وظهرت أقاويل عن وجود مفاضلة بين عدة أسماء لخلافته في المستقبل.

رد خالد بيبو بشكل حاسم على مسألة رحيله عن منصبه، وكشف الحقيقة حول ما يقال في هذا الشأن خلال تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها لقناة "أون تايم سبورتس".

في تصريحاته، قال بيبو: "الأقاويل والشائعات حول منصبي لن تتوقف، سواء كانت سلبية أو إيجابية. لقد نجحنا في تحقيق معظم البطولات هذا الموسم، وهذا هو ما يهمني."

القبض على أحمد ياسر المحمدي بتهمة التعدي على فتاة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أحمد ياسر المحمدي، شقيق حسين ياسر المحمدي، لاعب الزمالك والأهلي السابق، في العاصمة القاهرة. جاء هذا القبض بناءً على توجيهات وزير الداخلية، وذلك في ضوء الاتهامات الموجهة إليه بالتعدي على فتاة في دولة قطر.

تطالب الجهات المختصة في قطر بإحضار أحمد ياسر المحمدي، وذلك بسبب حكم قضائي صدر ضده بتهمة التعدي على فتاة في قطر منذ عامين. وقد تم القبض عليه في شرم الشيخ وتم ترحيله إلى نيابة عابدين في وسط القاهرة لاستكمال التحقيقات.