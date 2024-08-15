التعليم تكشف موقف الطلاب الراسبين والمؤجلين في الثانوية العامة بعد تقليل المواد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف الطلاب الراسبين والمؤجلين للعام الدراسي المقبل، في الثانوية العامة من النظام الجديد بعد تقليل المواد من 7 مواد إلى 5 مواد فقط.

وقال المصدر، إن النظام القديم للثانوية العامة لا بد من تصفيته لمدة 3 سنوات، وذلك بعد قرار تقليل عدد المواد بالثانوية العامة إلى 5 مواد لكل شعبة بدلا من 7.



وأكد المصدر، أن الطلاب الذين قاموا بتقسيم مواد أو الراسبيين في بعض المواد، سوف يؤدون الامتحانات فيها على شكل ونظام الثانوية العامة القديم، وليس لهم أي علاقة بما يحدث في نظام الثانوية الجديد وإعادة هيكلتها.

وأشار المصدر، إلى أن طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم سوف يتم تقييمهم ودراستهم وفق المواد القديمة وهى 7 مواد وسوف يؤدون الامتحان وفق النظام القديم للثانوية العامة وهو مجموع 410.

وأضاف المصدر، أن المواد التي تم إلغاؤها مستمرة مع الطلاب المؤجلين لها والراسبين فيها هذا العام، وسوف يمتحنون بها العام المقبل مثل " الجيولوجيا وعلم النفس واللغة الأجنبية الثانية والفلسفة والرياضة التطبيقية".



وأوضح المصدر، أن الطلاب الذين يدخلون الصف الثالث الثانوي العام بالعام الدراسي الجديد 2024- 2025 هم من يطبق عليهم فقط نظام الثانوية العامة الجديد الذي يتضمن 5 مواد فقط بدلا من 7 بمجموع 320 بدلا من 410.



كان قد أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد 2024 /2025، والذي سينطلق في الحادي والعشرين من سبتمبر المقبل.

وكشف الوزير عن إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئًا معرفيًا على الطلاب.

وأعلن الوزير كذلك عن المواد التي سيدرسها الطلاب في الصف الثاني الثانوي شعبة أدبي في العام الدراسي القادم 2024/ 2025 وهي (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - علم النفس - الرياضيات).

وكشف الوزير عن إعادة تصميم محتوى الصف الثالث الثانوي بدءًا من العام الدراسي المقبل 2024 /2025، بحيث أصبحت مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع في شعبة العلمي علوم، وأصبحت اللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمي رياضيات، على أن يُعاد تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة.

وبذلك يدرس طلاب شعبة العلمي علوم خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء).

ويدرس طلاب شعبة العلمي رياضيات خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء).

وبالنسبة للشعبة الأدبية، ستصبح مادة علم النفس ومادة اللغة الاجنبية الثانية مادتي نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع، ليصبح إجمالي ما سيدرسه طلاب الصف الثالث الثانوي بالشعبة الأدبية في الأعوام الثلاثة المقبلة خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - الإحصاء).