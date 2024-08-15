نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم موقف الشناوي من الرحيل إلى الدوري السعودي.. ومفاجأة بشأن تجديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتفق مسؤولو النادي الأهلي على تجديد عقد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الحالية. يأتي هذا الاتفاق في إطار حرص إدارة النادي على الحفاظ على استمرارية اللاعب ضمن صفوف الفريق، ومنع رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بشكل نهائي.

الأهلي يقترب من الإعلان عن تجديد عقد محمد الشناوي

كشف الإعلامي هاني حتحوت في تصريحات تلفزيونية أن النادي الأهلي توصل إلى اتفاق مع محمد الشناوي بشأن تجديد عقده لمدة موسمين. هذا العقد يُعتبر تاريخيًا، حيث تم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية التي تضمن استمرار الحارس مع الفريق وعدم انتقاله إلى أي نادٍ آخر.

وأضاف حتحوت أن الشناوي من المقرر أن يوقع على عقده الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم الإعلان الرسمي عن هذا التجديد فور توقيع اللاعب. وقد جاء هذا القرار بناءً على توجيهات محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الذي أكد على ضرورة الإبقاء على الشناوي وعدم السماح له بالانتقال إلى الدوري السعودي.

ويُعد محمد الشناوي أحد العناصر الأساسية في تشكيلة النادي الأهلي، حيث يعتمد عليه المدرب السويسري في حراسة المرمى بشكل دائم، خصوصًا بعد عودته من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.