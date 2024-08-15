شاهد احتفال كيليان مبابي بلقب السوبر الأوربي مع ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - حصد الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، لقب كأس السوبر الأوروبي في أول ظهور رسمي له بقميص الفريق الملكي.

مبابي يحتفل بلقبه الأول مع ريال مدريد

شارك مبابي، في ليلة فوز ريال مدريد بلقب كأس السوبر الأوروبي بعد هزيمة أتلانتا الإيطالي بهدفين نظيفين.

وضع مبابي، بصمته التهديفية الأولى مع ريال مدريد، بتسجيله الهدف الثاني في شباك أتلانتا بالدقيقة “68” من تسديدة قوية.

واحتفل مبابي، الذي بدا سعيدًا للغاية، مع لاعبي ريال مدريد باللقب القاري بعد تجاوز أتلانتا على ملعب “وارسو” في بولندا.

وانضم كيليان مبابي إلى ريال مدريد خلال ميركاتو الصيف الحالي، قادمًا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.