مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر إطلاق نار بمحيط مسجد فى سلطنة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 09:31 صباحاً - ذكرت الشرطة العُمانية، اليوم الثلاثاء، أن 4 أشخاص لقوا قتلوا فى محيط أحد المساجد بمنطقة الوادى الكبير، بعد حادثة إطلاق نار.

وأوضحت الشرطة العُمانية، في بيان أنها "تعاملت مع حادثة إطلاق نار في محيط أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة عدد آخر حسب المعلومات الأولية".

ولفتت الشرطة إلى أنه "تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف". وتابعت: "تستكمل إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق".

وأعربت الشرطة عن تعازيها لأسر المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.