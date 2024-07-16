الهند: مصرع 4 جنود وإصابة 5 آخرين إثر اندلاع مواجهات مع مسلحين بإقليم كشمير

جدة - نرمين السيد - قوات الأمن فى كشمير

أعلن مسؤولون هنود، اليوم الثلاثاء، مصرع 4 جنود، وإصابة 5 آخرين على الأقل بجروح خطيرة، إثر اندلاع مواجهات مع مسلحين في مقاطعة "دودا" بولاية "جامو وكشمير".





ووفقًا لما ذكرته قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء، عن المسؤولين قولهم:"إن المواجهات اندلعت عندما شنت قوات الجيش والشرطة الهندية عملية مشتركة في إحدى المناطق بمقاطعة "دودا" عقب ورود معلومات تفيد بوجود مسلحين بها؛ الأمر الذي أدى إلى وقوع تبادل لإطلاق نار بين الجانبين". جدير بالذكر أن إقليم "كشمير" منطقة نزاع بين إسلام آباد ونيودلهي، وذلك منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان من أجل السيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه؛ ليصبح هناك شطرين، شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

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