وزير إسرائيلي: إذا توصلنا إلى اتفاق قريب سنوقف الحرب في غزة لمدة شهرين

قال وزير الثقافة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، اليوم الثلاثاء، إنه إذا توصلنا إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن سنوقف الحرب في قطاع غزة لمدة شهرين"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأضاف وزير ثقافة الاحتلال الإسرائيلي، أن علاقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بوزير الدفاع يوآف جالانت، تحتاج تحسينًا، مضيفًا أنه يتم بذل جهود للحفاظ على استقرار الائتلاف.

يذكر أن الخلاف بين نتنياهو وجالانت ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج تراكمات كثيرة، خصوصًا فيما يتعلق بنقطة اليوم التالي للحرب على غزة، في حين يفتقر نتنياهو للأدوات التي تمكنه من اتخاذ قرار ضد وزير دفاعه جالانت.

وفي ظل استمرار المعارك والحرب الإسرائيلية على غزة، كان من المفترض أن تكون نهاية حكومة نتنياهو ستكون في شهر نوفمبر المقبل بعد نتائج الانتخابات الأمريكية، في حين أن نتنياهو قد يذهب لأكثر من سيناريو، ومنها التوسع في الحرب مع لبنان، وبالتالي يضمن البقاء لأكبر وقت ممكن، أو إتمام صفقة مع النيابة العامة الإسرائيلية، من خلال إنهاء فترة حكمه والخروج بأمان بدون أي محاكمات.