اتفرج أول دولة خليجية تقلب الطاولة على السعودية وتعلن فتح باب التجنيس بشروط ميسرة" تعرف عليها!

الرياض - محمد الاطلسي - الجنسية العمانية من أهم الجنسيات العربية التي يحلم الكثير بالحصول عليها، حيث يحصل حامل الجنسية العمانية والجواز العماني على العديد من الامتيازات الخاصة، ويحتل الجواز العماني الترتيب رقم 65 في ترتيب جوازات العالم، وفقًا لمؤشر جايد للاستشارات Guide Consultants لترتيب جوازات السفر.

ويتيح جواز سفر سلطنة عمان لحامليه إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى 81 وجهة سفر حول العالم، مما يمنحه درجة تنقل متوسطة إجمالًا، وهناك الكثير من الامتيازات الاخرى التي يحصل عليها حامل الجواز العماني، وهو ما جعل الكثير من العرب يحلمون بالحصول عليها حق الملكية الحريات السياسية والحريات النقابية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب السلطنة حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه حرية الرأي وحرية التفكير حرية التعبير حرية الاجتماع حرية إنشاء الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية ونقابية حرية التجارة والصناعة حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي لا تقيد الحرية إلا بالقانون واجبات مواطني سلطنة عمان والحاصلين على الجنسية العمانية :

احترام القانون والدستور والشعب احترام حريات الآخرين دفع الضرائب وفق القانون الدفاع عن الوطن التنازل أو سحب الجنسية العمانية ليست السعودية.

دولة خليجية تقلب الطاولة على الجميع وتعلن فتح باب التجنيس بشروط ميسرة ليست السعودية .. دولة خليجية تقلب الطاولة على الجميع وتعلن فتح باب التجنيس بشروط ميسرة.