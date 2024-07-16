السفارة اليمنية في الرياض تبهج المقيمين بهذا الخبر السار والمفاجئ!

الرياض - محمد الاطلسي - تواصل السفارة اليمنية في الرياض تقديم خدماتها المتنوعة للمغتربين اليمنيين في المملكة، بهدف تسهيل تواصل السفارة اليمنية في الرياض تقديم خدماتها المتنوعة للمغتربين اليمنيين في المملكة، بهدف تسهيل شؤونهم وتلبية احتياجاتهم المتعلقة بوثائق السفر والخدماتتواصل السفارة اليمنية في الرياض تقديم خدماتها المتنوعة للمغتربين اليمنيين في المملكة، بهدف تسهيل شؤونهم وتلبية احتياجاتهم المتعلقة بوثائق السفر والخدمات القنصلية.

خدمات شاملة للمغتربين اليمنيين

تقدم السفارة اليمنية في الرياض مجموعة واسعة من الخدمات تشمل:

* تجديد جوازات السفر: تسهيل إجراءات تجديد جوازات السفر اليمنية للمغتربين. * تأشيرات الدخول: إصدار تأشيرات الدخول للمملكة العربية السعودية لأقارب المغتربين اليمنيين. * تصديق الوثائق: تصديق الوثائق الرسمية اليمنية للمعاملات الرسمية والقانونية. * المساعدة القانونية: تقديم المساعدة في حل المشكلات القانونية التي تواجه المغتربين اليمنيين. * الاستشارات القنصلية: تقديم خدمات الاستشارات القانونية والقنصلية للمغتربين اليمنيين. * الفعاليات الثقافية والاجتماعية: تنظيم فعاليات ثقافية واجتماعية لتعزيز التواصل والترابط بين أفراد الجالية اليمنية.

طرق التواصل مع السفارة اليمنية في الرياض

يمكن للمغتربين اليمنيين التواصل مع السفارة اليمنية في الرياض من خلال:

* العنوان: شارع الملك فهد، حي السفارات، الرياض 11558. * أرقام الهاتف: * +966 11 480 0000 * +966 11 480 0001 * الموقع الإلكتروني:

[https://www.yemenembassy-sa.org/]

طرق التواصل مع القنصلية اليمنية في جدة

كما يمكن التواصل مع القنصلية اليمنية في جدة من خلال:

* العنوان: شارع الأمير فيصل بن عبد العزيز، حي الروضة، جدة 21442. * أرقام الهاتف: * +966 12 642 0000 * +966 12 642 0001

حجز المواعيد

لتسهيل الحصول على الخدمات، يمكن حجز موعد مسبق عبر الموقع الإلكتروني للسفارة أو القنصلية، أو من خلال

الاتصال

بأرقام الهاتف المذكورة أعلاه.

حجز المواعيد

لتسهيل الحصول على الخدمات، يمكن حجز موعد مسبق عبر الموقع الإلكتروني للسفارة أو القنصلية، أو من خلال

الاتصال

بأرقام الهاتف المذكورة أعلاه.