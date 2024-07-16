اغتنم الفرصة.. اعرف فضل صيام يوم عاشوراء

جدة - نرمين السيد - نعيش اليوم الثلاثاء، الموافق 10 من شهر "المحرم"، أجواء يوم عاشوراء المبارك؛ ذلك اليوم الذي نجّى الله فيه سيدنا موسى، عليه وعلى نبينا محمد السلام، وقومه من فرعون وجنوده.





وفيه أمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر "فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم"، كما جاء في سورة الشعراء، ونجا الله موسى وقومه من فرعون، وأهلك الله هذا الطاغية في البحر، لتكون هذه معجزة خالدة على مر العصور، وشاهدة على معية الله تعالى لأنبيائه وأوليائه الصالحين.

فضل صيام يوم عاشواء

وقي هذا الصدد، روى ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟"، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: "فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ"، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ" رواه البخاري.

وفي هذا الحديث دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمته هم أولى الناس وأحقهم بسيدنا موسى عليه السلام، وبسائر الأنبياء والمرسلين؛ لأنهم آمنوا بجميع الرسل والأنبياء، ولا يفرقون بين أحد منهم، ويحبونهم ويعظمونهم ويحترمونهم.

وكشفت دار الإفتاء أن صيام يوم عاشوراء سَنَّهُ نبينا صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة وقد رغّب فيه؛ فعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: " مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا اليَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ، يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ" رواه البخاري ومسلمز

وفي هذا الصدد، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "صَوْمُ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ سَنَةٍ قَبْلَهُ وَسَنَةٍ بَعْدَهُ، وَصَوْمُ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ" رواه النسائي في السنن الكبرى.