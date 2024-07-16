حظك اليوم.. توقعات الابراج الاربعاء 17-7-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 08:25 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 17-7-2024

مهنياً: يحمل هذا اليوم احداثا مهمة جدا ومثمرة على كافة الاصعدة يوم يشكل علامة فارقة بسبب انتقال القمر الى القوس الصديق فتتحول الظروف الفلكية الى نوع من مهرجان من الحظوظ اسبوع ممتاز حاول ان تستفيد منه برمج مواعيدك حسب نوعية الوقت الدسمة.

عاطفياً: قد تجد نفسك في مأزق مفاجئ بسبب عدائيتك تجاه الشريك، وهذا سيدفعه إلى الحسم سريعاً

صحياً: أوجاع مفاجئة في المفاصل تبقيك عاجزاً عن القيام بأي نشاط وتلازمك ليل نهار.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 17-7-2024

مهنياً: بالرغم من كثرة الانشغالات في هذا اليوم الطويل قد تحصل على عائدات غير متوقعة، وتزداد حماستك وتدفعك إلى التركيز على مشروع واعد جدّاً يعطيك طاقة فكرية جسدية ومعنوية الطاقة الفلكية مهمة جدا للزيارات للامتحانات الاكاديمية وللاتصالات.

عاطفياً: تهتم بعلاقة عاطفية جديدة تستوجب دراسة متأنية، وتتوقع بعض الأخبار الجيدة في القريب العاجل.

صحياً: عليك استشارة اختصاصيي التغذية بشأن البدانة التي أصبحت عبئاً ثقيلاً يجب التخلص منه.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 17-7-2024

مهنياً: تتراجع الحظوظ مع وصول القمر الى القوس المواجه لبرجك فتدخل حلقة مفرغة او تعيش اوضاعا لا ترضيك ان نوعية الوقت ضاغطة ومتطلبة تسبب جدالات تحديات وسوء تفاهم انتبه لسلامتك وصحتك يوم مزعج يحمل توتر ومزاجية يوم مليئ بالاحداث المفاجئة والتحديات.

عاطفياً: تبدو اكثر حرصاً على شؤونك العاطفية وتتخلص من القلق الذي يساورك، وتكف عن التلهي عن الشريك بالانشغال بأمور مادية ملحّة.

صحياً: نسق قدر الإمكان بين نشاطك المهني والعاطفي والصحي فتكون مرتاحاً من جميع الجهات.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 17-7-2024

مهنياً: تاثيرات القمر من برج القوس تجعلك تعيش احلاما كثيرة حيوية واندفاع بحيث تكثر النشاطات والطموحات وقد تحصل على امر طالما حلمت به فانت تتمتع بنجومية و بحظوظ دسمة واستثنائية دراسيا مهنيا فرح تسلية انفتاح نضوج مهني واجتماعي يوم رائع من بدايته الى نهايته.

عاطفياً: بانتظارك مرحلة مقبلة من المحطات اللافتة والمتطورة في العلاقة بالشريك ستكون لمصلحتك إذا وظفتها كما يجب.

صحياً: حاول قدر الإمكان التزام مواعيد التوجه إلى النادي الرياضي وممارسة التمارين المطلوبة منك.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 17-7-2024

مهنياً: تبدو الحركة سريعة والاجواء الفلكية صافية في هذا اليوم الناري بامتياز مع وصول القمر الى القوس الصديق فانت قادر ان تتقدم وتأخذ ما تريد وتحقق اكثر من هدف يبدأ فتكون الانطلاقة نشيطة وحماسية اجواء رائعة حتى تنهي اعمالك الصعبة خاصة.

عاطفياً: بانتظارك الفرج والفرحة والسعادة الكبرى، وتقدر سعة طاقة الشريك على العطاء الكبير والجهد الذي يبذله من أجلك.

صحياً: أضبط انفعالاتك وأعصابك، ولا تتهم الآخرين بمساوئ هم بعيدون عنها.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 17-7-2024

مهنياً: وصول القمر الى القوس الى مواجهة ومعاكسة مع برجك يجعل هذا اليوم دقيق وصعب يجعلك متوترا قلقا وعصبيا حاول ان تسوي امورك الشخصية والعائلية انتبه من المزاجية والمشاكل والخلافات نوعية الوقت لا تخدم اهدافك مع احتمال ضغوط شخصية ومشاكل مهنية. لكن بالرغم من كل هذه الاحتمالات ان وجود الكواكب مجتمعة من برج الثور تخفف من حدة الانفعالات.

عاطفياً: تستعيد موقعك في قلب الشريك بعد سوء تفاهم بسيط، فقم بما يرضيه ولن تكون خاسراً.

صحياً: انفعالك وعصبيتك الزائدان يقلقان راحتك ويقضان مضجعك ويبقيانك كأنك على استعداد دائم لمخاصمة الجميع

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 17-7-2024

مهنياً: يوم ممتاز يعطيك معنويات وحركة فعالة ونضج كبير وانفراجات فتحسم الامور العالقة من نتائج امتحانات تاثيرات فعالة جدا على صعيد المعاملات الاشتشفائية والمصرفية بحيث تقوى الطموحات والاستثمارات وتشعر بسهولة الاتصالات والتلاقي وتشعر بحماسة كبيرة ورغبة في خوض تجارب جديدة تتجدد خلالها آمالك وحظوظك.

عاطفياً: تتخلص من العيش في جوّ ضاغط ولا سيّما على الصعيد العاطفي، لكنك في الوقت عينه تتعلّم أمثولة في الانضباط والمسؤولية.

صحياً: عندما تغادر مركز عملك فكر مباشرة في التوجه إلى أي ناد رياضي للاسترخاء والتخلص من المشاكل التي واجهتك.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 17-7-2024

مهنياً: تتاح لك الفرصة لاثبات حسن قيادتك مع انتقال القمر الى البيت الثاني الى القوس الذي يقدم لك ظروفا وطاقة ذكية ومهمة تتمتع بسرعة خاطر وتصرف سريع يساعدك حتى تدافع وتحمي نفسك فترة مهم جدا للدراسة للتنقلات للزيارات للنقاشات نصيحة لا تفرض نفسك بالقوة.

عاطفياً: تتلقى مجموعة من الأخبار الطيّبة تساعدك على تثبيت علاقتك بالشريك بما يتوافق ورغبتكما.

صحياً: كُن حذراً ومتحفّظاً وابتعد عن الحوادث او التهوّر الذي قد يثير أعصابك وانفعالك.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 17-7-2024

مهنياً: يتحدث القمر في برجك عن جديد وفرصة وطريق ترسمه لنفسك، وتتركّز عليك الأنظار بسبب مشروع مهم وفريد في نوعه يحمل ظروفا رابحة تاثيرات جيدة تدفعك حتى تنهي كل الاعمال الصعبة حان الوقت للتحرك والانطلاق الضوء الاخضر معك وانت على مفترق طريق مهم وفعال سريع الايقاع.

عاطفياً: شيء ما يخرج عن الروتين وتطرأ أحداث استثنائية، حاول أن تصغي الى الشريك وأن تستشيره في معظم قراراتك.

صحياً: قد تتلقى عرضاً أو تحضّر لسفر أو تسافر فجأة في هذه الأثناء لترتاح من مشاكلك العملية.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 17-7-2024

مهنياً: وصول القمر الى مواجهة مع برجك يجعلك تدخل حالة ضاغطة ومتطلبة وضعيفة جدا جدا مخيبة للامال ركود ضجر تردد وزعل وعتب ايام للتحضير والتمهيد للتخلص من الامور المزعجة تمالك اعصابك وراع ظروفك الصحية والشخصية وحاول ان تمارس اقصى الليونة والمرونة.

عاطفياً: لو استمعت إلى أقوال الشريك لما آلت الأوضاع بينكما إلى ما هي عليه اليوم، لكن الفرصة ما زالت متاحة بشكل كبير لإعادة المياه إلى مجاريها بينكما.

صحياً: يتعزز وضعك الصحي بسبب النشاط الترفيهي الذي تقوم به مع المحيطين بك.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 17-7-2024

مهنياً: يوم جيد جدا يحمل ظروفا رابحة تاثيرات القمر من القوس جيدة تدفعك حتى تنهي كل الاعمال الصعبة حان الوقت للتحرك والانطلاق الضوء الاخضر معك وانت على مفترق طريق مهم وفعال سريع الايقاع يحمل لك التقدم في القرارات المهمة.

عاطفياً: لا تكن مقطب الجبين أمام الشريك، فهو لا ذنب له في كل ما يحصل معك، ويحاول كلما أتيحت له الفرصة معرفة ما يزعجك لمساعدتك.

صحياً: إذا شعرت ببعض الألم في مختلف أنحاء جسمك فذلك جراء التعب والإرهاق في العمل

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 17-7-2024

مهنياً: يوم متقلب متطلب مع انتقال القمر الىبرج القوس اي الى النقطة الاعلى بالنسبة اليك في موقع يتحداك ممنوع التقصير والاهمال في الامتحانات الدراسية والمهنية كل ما هو مطلوب منك ان تكون جاهزا وان تبتعد عن التحديات المتواصلة والمشاحنات او الازمات القانونية.

عاطفياً: غيوم بسيطة تهدّد العلاقة مع الشريك، لكنّ بعض الصبر سيؤدّي حتماً إلى تصويب البوصلة مجدداً.

صحياً: وظف طاقتك الخلاقة وفكرك النيّر لإيجاد الحلول المناسبة لصحتك، ولا تجعل أصحاب النيات السيئة يضعون العراقيل أمامك.