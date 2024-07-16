رضا عبد العال يصدم مدرب الزمالك: لازم يمشي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك سبب التعادل مع بلدية المحلة في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

رضا عبدالعال: جوميز لازم يمشي



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن جوميز المسؤول عن تعادل الزمالك أمام بلدية المحلة بسبب إدارته الخاطئة للمباراة منذ البداية".

وتابع:" جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك لا يصلح للاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل ويجب البحث عن بديل من الأن ".