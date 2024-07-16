بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة مع ابنتها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة بسمة بوسيل متابعيها بصور جديدة لها، عبر الاستوري الخاص بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ظهرت فيها برفقة ابنتها تاليا في المطار.

إطلالة بسمة بوسيل

وارتدت بسمة بوسيل، في الصور توب باللون الأبيض وبنطلون أسود، مع بعض الإكسسوارات ونظارة شمسية سوداء، واعتمدت تسريحة الكعكة.

أما تاليا فارتدت توب وشورت باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، وبالنسبة للمكياج، اعتمدت بسمة على جمال بشرتها الطبيعي، وحرصت على أخذ مخدتها معها وكتبت على الصورة: "أنا أحب مخدتي".

إطلاق أغنية "جراج عمومي"

وفي سياق آخر، طرحت بسمة بوسيل مؤخرًا أحدث أغانيها بعنوان "جراج عمومي" على موقع يوتيوب، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، وتوزيع اماديو، ومكس وماستر مصطفى رؤوف.

تأتي هذه الأغنية بعد نجاح أغنيتها السابقة "قال في حقي" التي تصدرت قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر وحصلت على المركز الـ20 من أصل 50 فيديو.

نجاح مستمر وأغنيات مميزة

كما طرحت بسمة بوسيل سابقًا أغنية "البدايات" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى، تقول كلمات الأغنية: "طول ما هتحلمي وتحاولي تحققي، اتأكدي أنك اتوصلي واحد نهار". علقت بسمة على مقطع الفيديو بقولها: "بسمة بوسيل بعد سنة أخرى وصلت إلى إنجاز آخر.. الاحتفال بعيد ميلادي وإصدار أغنيتي الأولى قريبًا إن شاء الله.. جرعة مضاعفة من الفرح والإنجاز.. إليكم البدايات الجديدة ومطاردة الأحلام".

العودة للغناء عبر تتر مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

عادت بسمة بوسيل إلى الغناء من خلال أدائها لتتر مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي شارك في الماراثون الرمضاني لعام 2024.

المسلسل بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، وهدير عبد الناصر، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.