مناطق ترفيهية واستثمارية.. مخطط شامل لتطوير مصرف الطرفاية بالبدرشين

جدة - نرمين السيد - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بوضع مخطط شامل لتطوير مصرف الطرفاية بنطاق مدينة البدرشين وذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المدينة والقرى التابعة لها.





ووجه محافظ الجيزة نائب المحافظ ورئيس مركز ومدينة البدرشين ببحث المقترح والذى يشمل تغطية المصرف وتخصيص قطاعات لإقامة عدد من المشروعات لخدمة الأهالى من سكان المدينة والمترددين عليها. يشمل المخطط إقامة موقف للسيارات لاستيعاب كل خطوط السرفيس للقضاء على المواقف العشوائية والتي تتسبب في حالات التكدس المرورى، إلى جانب ساحات انتظار سيارات لمنع الوقوف الخاطئ، بالإضافة إلى إقامة منطقة إستثمارية تضم مساحات ترفيهية ومحال تجارية وكافيهات وطرحها على المستثمرين. وأشار المحافظ إلى أن المشروع يأتي فى إطار خطة المحافظة لتحقيق نقلة حضارية شاملة لمدينة البدرشين لكونها وجهة سياحية هامة لإحتوائها على العديد من المقاصد السياحية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل للشباب وذوى القدرات الخاصة والتي ستؤدى إلى رفع مستوى معيشة المواطنين من أهالى المدينة والقرى التابعة لها. وأكد النجار ضرورة مراعاة الجانب الحضارى في الأعمال وإضفاء اللمسة الجمالية لضمان تحقيق المشروع للأهداف المنتظرة منه من إذ توفير متنفس للمواطنين وصنع منتج سياحى متنوع بمدينة البدرشين.

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