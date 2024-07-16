وزيرة التضامن تبحث أوجه التعاون مع بنك التنمية الصناعية

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جدة - نرمين السيد - وزيرة التضامن وائب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصناعية
وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين وزارة التضامن وكافة الجهات التابعة لها وبنك التنمية الصناعية في ضوء تشكيله الجديد برئاسة الأستاذ حسين رفاعي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصناعية، خاصة في ظل ما يمتلكه البنك من كفاءات هائلة، وهناك أوجه جيدة لتعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك التنمية الصناعية.
كما بحث اللقاء تعزيز التعاون بين الجانبين في إطار دعم جهود الدولة لتطوير المنتج المحلي، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ، وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات ، وتلبية احتياجات المواطنين.
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