وزير الدولة للإنتاج الحربي يزور «حلوان للصناعات الهندسية»

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بزيارة شركة حلوان للصناعات الهندسية "مصنع 99 الحربي" التابعة للوزارة، وذلك عقب جولته التفقدية المُخططة لشركة حلوان للمسبوكات "مصنع 9 الحربي".





وخلال الجولة قام الوزير بتهنئة المهندس أحمد محمد علي شكري رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد على توليه هذا المنصب، متمنياً له التوفيق في رئاسة مجلس إدارة هذا الصرح الصناعي الهام، مشدداً على حرصه الدائم لتجديد الدماء داخل وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة لها حال الحاجة لذلك من أجل تطوير الأداء وصقل الخبرات والكفاءات وتحقيق التنوع بمختلف الشركات والوحدات والقطاعات التابعة.

حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح خلال زيارته للشركة "مصنع 99 الحربي" على متابعة انتظام سير العمل، موجهاً بالمداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة الزمنية المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج، كما وجه بتطبيق المعايير والأكواد الخاصة بالحريق والتخزين والصيانة والالتزام بتطبيق وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال زيارته لشركة "حلوان للصناعات الهندسية" على لقاء العاملين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن عمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، مؤكداً ترحيبه بالإطلاع على أفكارهم وآرائهم وترجمتها إلى قرارات تساهم في التطوير.

بدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن شركة حلوان للصناعات الهندسية "مصنع 99 الحربي" تساهم في توفير مطالب القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية من الذخائر الثقيلة ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات المدنية مثل "طفايات الحريق، أسطوانات الغاز ومنظماتها، إسطوانات شحن الفريون، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل"، وتشارك الشركة في تنفيذ عدة مشروعات قومية تخدم المواطن المصري.