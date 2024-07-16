فوائد مهمة لـ طبق «العاشوراء».. وخطوات سريعة لتحضيره

طبق العاشوراء
وبسبب ارتباط يوم عاشوراء بـ طبق العاشوراء أو البليلة التي يتم تحضيرها من خلال الاعتماد على مكونات بسيطة مثل حبوب القمح والسكر واللبن.
وتختلف طريقة تحضير العاشوراء من منزل لآخر، وهناك بعض المكونات الأساسية لتحضيرها بسهولة، وهي:
-ربع كيلو من القمح المقشر.
-ملعقة كبيرة من النشا.
-ملعقة صغيرة من الفانيليا.
-كيلو من الحليب.
-ملعقة كبيرة من القشطة.
-سكر حسب الرغبة.
-جوز الهند أو الفول السوداني أو الزبيب أو عين الجمل أو البندق وغيرها من المكسرات لتزيين طبق العاشوراء.
طريقة التحضير
نحتاج إلى غسل القمح جيدا، ثم نقعه في الماء طوال الليل، وفي الصباح نأتي بوعاء به ماء على النار ونضيف القمح ونتركه حتى ينضج.
ونقوم بعدها بتصفية القمح من الماء وتركه ليبرد، وأخذ نصفه لطحنه، ثم نأتي بوعاء على النار يحتوي على الحليب والقمح والسكر والفانيليا وترك المكونات حتى الغليان.
ونأتي بالنصف الآخر من القمح المتبقي والقشطة ونقلبهم جيدا على النار، ونذيب بالنشا مع ملعقتين من الحليب في وعاء آخر، ثم نضيف المكونات الموجودة على النار وتقليبها جيدا حتى يصبح القوام متماسكا.
ونوزع العاشوراء في أطباق وتزيينها بالمكسرات المختلفة، وتقدم باردة.
أهمية العاشوراء
وهناك عدد من الفوائد الصحية الناتجة عن تناول العاشوراء، ومنها:
-يساهم طبق عاشوراء في إمداد الجسم بالنشاط والحيوية، وزيادة التركيز، وتقوية الذاكرة، والأداء الحركي الجيد، بسبب غناها بمجموعة فيتامين "ب".
-الشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يسرع من خسارة الوزن بسبب احتوائها على نسبة كبيرة من الألياف.
-الوقاية من الإمساك، لغناها بالألياف التي تسهل من عملية الإخراج.
-الوقاية من السرطان والسمنة وأمراض القلب.
-إمداد الجسم بوجبة متكاملة بسبب احتوائها على كمية كبيرة من البروتينات النباتية التي تساعد في بناء الجسم.
-مصدر مهم للكالسيوم والبروتين الحيواني.
-إمداد الجسم بالطاقة أثناء ممارسة الأنشطة والرياضية العنيفة.
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