نشكركم على متابعتكم خبر “بنك المارية” يعقد شراكة مع “أبوظبي الأول” لتسهيل خدمات إيداع النقد والشيكات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 يوليو 2024 08:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن بنك المارية المحلي، البنك الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن شراكة مع بنك أبوظبي الأول، أكبر مؤسسة مالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف توسيع الانتشار الجغرافي لبنك المارية المحلي.

وبحسب “وام”، وفق بيان صادرعن “بنك المارية”، سيتم من خلال هذا التعاون الاستراتيجي دمج الخدمات المصرفية لبنك المارية المحلي مع بوابة FABePay، لتمكين عملاء البنك من الأفراد والشركات، من الوصول بسهولة إلى الودائع النقدية والشيكات عبر شبكة بنك أبوظبي الأول، من أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي البالغ عددها 396 جهازاً موزعة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي:”تمثل هذه الشراكة خطوة محورية في مسيرة جهودنا الرامية إلى تقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومتقدمة، تتسم بأعلى مستويات الراحة والسهولة لعملائنا. ويساهم هذا التكامل في توسيع نطاق خدماتنا بشكل كبير، ويعزز من التزامنا بتوظيف الحلول المبتكرة لتحسين تجربة العملاء المصرفية في جميع أنحاء الدولة”.

من جانبه، قال سوريش يرابالي، مدير المنتجات في بنك المارية المحلي:”تفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة للابتكار والتميز في الحلول والخدمات التي تركّز على العملاء. ونتطلع لدمج بوابة FABePay ضمن منظومة خدماتنا المصرفية، وتزويد عملائنا بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية، عبر منصة بنك المارية المحلي الخاصة بهم”.