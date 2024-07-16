نشكركم على متابعتكم خبر حاكم دبي.. ينعي الشيخ محمد علي سلطان العلماء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 يوليو 2024 12:59 مساءً - نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاثنين، أحد علماء دبي الأفاضل الشيخ محمد علي سلطان العلماء.

وقال سموه في تغريدة عبر منصة «إكس»: انتقل إلى رحمة الله اليوم أحد علماء دبي الأفاضل… الشيخ محمد علي سلطان العلماء.. تخرج على يديه المئات من طلاب العلم.. وألف أكثر من 70 كتاباً في العلم الشرعي.. وأنجز عشرات المشاريع الخيرية.. وكان مجلسه عامراً بالخير والعلم والشرعي والتفاعل مع الناس. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.