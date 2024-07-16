محافظ شمال سيناء يستقبل مشايخ وعواقل وسط سيناء ويعد بتقديم أفضل الخدمات للمواطن (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 04:29 مساءً - إستقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم، مشايخ وعواقل منطقة وسط سيناء ،في حضور جازي سعد ،عضو مجلس النواب ،عبد الله جهامة ،رئيس مجلس قبائل وسط سيناء ،علي فريج،رئيس المجلس المحلي للمحافظة سابقاً،عطية أبو قردود ،رئيس المجلس المحلي للمحافظة السابق،وقدم مشايخ وعواقل وسط سيناء التهنئة للمحافظ على ثقة القيادة السياسية وتكليفه بمنصب محافظ شمال سيناء، ، متمنيين له التوفيق والسداد.





واستعرض المشايخ والعواقل عدد من المطالب من بينها تعديل الحدود الإدارية مع محافظة جنوب سيناء ، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بشمال سيناء وجعل وسط سيناء دائرة انتخابية مستقله يمثلها نائب تحت قبة البرلمان، واستصلاح وزراعة أراضي وسط سيناء وحفر مزيد من آبار المياه،وتوصيل خط مياه للشرب لمنطقة وسط سيناء،وتنفيذ زيارات ميدانية لمناطق الوسط،وتنفيذ مشروعات تنموية وتقديم المزيد من الخدمات في شتي القطاعات الخدمية لأهالي المنطقة واعطاء ملف السلام الاجتماعي بين القبائل أهمية كبيرة وعودة مدرسه التمريض من العريش إلي وسط سيناء.

من جانبه أكد المحافظ علي قيام الجهاز التنفيذي بالمحافظة ببذل المزيد من الجهد في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطن السيناوي وخاصة مواطني وسط سيناء، تنفيذاً لتوجيهات ورؤية القيادة السياسية، معلناً العمل على عدة ملفات من بينها ملف التمكين الاقتصادي والذي يعد أهم الملفات التي سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وأشار المحافظ إلي تنفيذ زيارات ميدانية لجميع القري والتجمعات في مختلف مراكز ومدن المحافظة للتعرف علي المشكلات وترتيب الأولويات.