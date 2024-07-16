محافظ الدقهلية يوجه بضرورة إعلان الأسعار الرسمية وشن حملات على الأسواق

نفذ طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة على مركز منية النصر ومدينة الكردي لمتابعة العمل داخل المركز التكنولوجي ومستوى النظافة العامة والمخابز البلدية ومراقبة الأسواق ولقاء المواطنين لحل مشاكلهم.





جاء ذلك بحضور العميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين بالدقهلية، ومدير المتابعة بالمحافظة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للساده المحافظين في اجتماع مجلس المحافظين بالتواجد الميداني بين المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم والعمل علي حلها والتأكد من تقديم الخدمات لهم.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة الإعلان عن أسعار كافة المنتجات والسلع وتوفيرها بالأسواق للحد من غلاء الأسعار، وشن حملات مكثفة على جميع الأسواق لإعادة ضبط الأسعار ومنع استغلال المواطن البسيط.

وكلف المحافظ رئيس مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية التموين لشن حملة مكبرة على جميع المخابز لمراجعة الشهادات الصحية والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين وعدم وجود نقص في الأوزان وصرف الخبز لمستحقيه.

كما شدد مرزوق على أنه لا تعامل مع المواطنين إلا من خلال الشباك الواحد بالمركز التكنولوجي ووجه بسرعة إنهاء طلبات التصالح ومراجعتها من خلال لجان البت واستمرار العمل على تلقي الطلبات واستخراج شهادات البيانات.

وقال المحافظ سأخترق كل مكان على مستوى المحافظة للقاء المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها من خلال جولاتي المفاجئة، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على قدم وساق من خلال التعاون مع كافة أجهزة الدولة لحل مشاكل المواطنين.

وأكد مرزوق أن المواطن شريك أساسي مع الدولة في ضبط الأسعار ومحاربة الفساد من خلال الإبلاغ عن المخالفين، لأن التغيير لن يأتي إلا بالتعاون بين المواطنين وأجهزة الدولة الرقابية.

وأشار المحافظ قائلًا أنا رجل دولة وظيفتي الحفاظ على تطبيق القانون ومحاسبة المقصرين والمخالفين ونصرة المظلوم وعودة حقه إليه كاملاً والعمل بروح القانون في بعض الحالات، مشيراً إلى أننا لا نتصيد الأخطاء لأحد ولكن نريد تقديم الخدمات للمواطن البسيط على أكمل وجه .