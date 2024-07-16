بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 15.90 نقطة ليبلغ مستوى 7101.66 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.22 في المئة.
وتم تداول 128 مليون سهم عبر 9438 صفقة نقدية بقيمة 31.7 مليون دينار (نحو 96.6 مليون دولار).
وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 16.33 نقطة ليبلغ مستوى 5892.96 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.28 في المئة من خلال تداول 63.7 مليون سهم عبر 3777 صفقة نقدية بقيمة 9.9 مليون دينار (نحو 30.19 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 16.55 نقطة ليبلغ مستوى 7765.04 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.21 في المئة من خلال تداول 64.3 مليون سهم عبر 5661 صفقة بقيمة 21.7 مليون دينار (نحو 66.18 مليون دولار).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 18.87 نقطة ليبلغ مستوى 5673.78 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.33 في المئة من خلال تداول 52 مليون سهم عبر 2807 صفقات نقدية بقيمة 9.1 مليون دينار (نحو 27.7 مليون دولار).
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