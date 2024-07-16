السعودية تبحث مع المجر وقطر وجزر سليمان التعاون التنموي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 05:25 مساءً - بحثت السعودية، اليوم الثلاثاء، مع المجر وقطر وجزر سليمان، تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وأهمية التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ كمحرك أساسي للنمو.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، بوزير الدولة لشؤون البيئة والاقتصاد الدائري في المجر أنيكو رايسز، ووزير التخطيط والتنمية في جزر سليمان ريكسون راموفافيا، ورئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط في قطر عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، وذلك على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2024 المعني بالتنمية المستدامة والمقام في مدينة نيويورك خلال الفترة من 8 إلى 18 يوليو الجاري، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

يُذكر أن مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المنتدى بوفد يتضمن 13 جهة من القطاع الحكومي برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، وشاركت المملكة في المنتدى كل عام منذ عام 2017، حيث يُعقد المنتدى السياسي الرفيع المستوى سنويًا منذ عام 2015 تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.