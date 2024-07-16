المتحدث العسكرى : قائد القوات الجوية يلتقى نظيره الصينى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 07:28 مساءً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز مجالات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة ، إلتقى الفريق / محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية بالفريق أول / تشانغ دينغ تشيو قائد القوات الجوية الصينية بمدينة بكين تلبيةً للدعوة المقدمة من الجانب الصينى .

تضمن اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ، وفتح آفاق جديدة بين القوات الجوية لكلا البلدين من خلال التعاون والشراكة الإستراتيجية فى العديد من المجالات وعلى رأسها التدريب والتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا المتقدمة .

كما إلتقى قائد القوات الجوية على هامش الزيارة بكل من نائب رئيس أركان القوات الجوية الصينية ، ومدير إدارة التعاون للمعدات والتكنولوجيا بالجيش الصينى ، ورئيس مجلس إدارة شركة (كاتيك) الصينية ، والرئيس التنفيذى لشركة (نورينكو) الصينية ، كما قام بزيارة لقاعدة تانجين الجوية ، وشاهد عرضاً جوياً بالطائرات المقاتلة طراز ( J-10 C ) الذى نفذه فريق العروض الجوية الصينية ( AUGUST 1 )