نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. الإسماعيلي والاتفاق السعودي يعقدان مؤتمرًا صحفيًا لكشف تفاصيل ودية الأشقاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعقد ناديا الإسماعيلي والاتفاق السعودي، مؤتمرًا صحفيًا، غدا، الأربعاء، لتوقيع عقود ودية الفريقين، التي تنظمها شركة "هابي سيزونس"، لتنظيم الأحداث الرياضية المختلفة.

يقام المؤتمر في الساعة الثانية والنصف عصرًا، بمقر النادي، وبحضور ممثلي الإسماعيلي، ونادي الاتفاق، وشركة "هابي سيزونس".

ويشهد المؤتمر الكشف تفاصيل المباراة بالكامل، والتي تقام على هامش احتفالات الإسماعيلي بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس النادي.