نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تبات نار تصبح رماد" جنة عليوة وشهد سعيد من أزمة كبرى إلى صلح وتنازل يُعلي القيم الرياضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرجت لاعبة الدراجات جنة عليوة، بتصريحات تليفزيونية فاجأت الجميع بقبول إعتذار زميلتها شهد سعيد، وذلك بعد الأزمة التي نشبت بينهم بسبب ما حدث في إحدى سباقات الدراجات الأخيرة.

جنة عليوة تعلن قبول اعتذار شهد سعيد

وقالت جنة عليوة في تصريحات تليفزيونية: "أود أن أقول أنني تقبلت اعتذار شهد، ومسامحاها، وأتمنى تتحدث معي لإنهاء الموضوع"

وأضافت: "ما دام سامحتها يبقى مفيش قضية".

وتابعت: "اتخذت هذا القرار بعد بيان اللجنة الأولمبية والاتحاد، واتمنى لها التوفيق في مسيرتها الرياضية وتكون في أولمبياد 2028".

ويذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية كانت قد أصدرت بيانًا أمس الأحد، تؤكد من خلاله استبعاد شهد سعيد من أولمبياد باريس، وذلك استنادًا على اللوائح الدولية، في ظل إيقافها محليا لمدة عام بسبب تلك الواقعة.

شهد سعيد

بداية وتفاصيل الأزمة نوضحها لكم عبر دوت الخليج الرياضي:

ظهرت جنة عليوة في لقاء تليفزيوني لتتحدث عن تفاصيل الأزمة التي نشبت بينهم، قائلة: "كنا في سبق جمهورية في السويس وكنا خلاص عند خط النهاية ومكنتش مركزة إن شهد ورايا وفجأة لاقيت حد بيمسكني من دراعي على الأرض".

وأضافت: "لم أتلقى أي اعتذار رغم معرفة الجميع أن ما صدر منها كان بالتعمد وليس اختلال في التوازن".

ما حدث للاعبة جنة عليوة إثر الحادث

وتابعت “عليوة”: "الحادث تسبب لي في كسر في الترقوة أدى لتركيب شريحة و7 مسامير وكدمات في الجمجمة وجروح، وتعرضت لفقدان في الذاكرة لفترة كبيرة،أنا مش فاكرة من الواقعة غير الوقعة.. أنا كان عندي امتحانات في الوقت ده ومكنتش فاكرة إن عندي امتحانات".

وشددت على أن شهد سعيد كان هدفها الأوحد أن تهزمها، وذلك بسبب أننا كنا حققنا المكسب السبقين اليوم الذي قبله وهذه كانت المرة الأولى لهم يخسروا السبقين".

جنة عليوة

واستطردت: "من عدل ربنا أن الناس شاهدت الفيديو واضح وصريح ماعدا مدربها الذي أكد ان هذا مجرد اختلال في التوازن".

وأردفت: "مش فارق معايا شهد تمثل مصر أم لا لكن لو هتجيب ميدالية لمصر ده أكيد هيفرق معي لكن شهد نفسها ميفرقليش تسافر أم لا المهم يجيلي حقي".

وزادت عليوة: "انا بعد ما وقعت ذهبت للمستشفى وقبل ما اعمل أشعة اتكتبلي راحة 21 يوم من المستشفى، وبعد ذلك اتضح إنه في كسر مضاعف.. والمستشفى هي اللي عملت محضر لإن هذا حادث وكملنا في المحضر وهي من المفترض عندها جلسة".

رد رئيس اللجنة الأولمبية على الأزمة بين اللاعبتان

قال ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، في تصريحات تلفزيوينة: "مشكلة اللاعبة شهد سعيد كانت منذ شهر إبريل الماضي، وكل اتحاد لديه لجنة تقيمية، وفي هذا التوقيت اتخذت اللجنة التقييمية قرارًا بإيقاف اللاعبة من اللعب سنة محليًا مع غرامة مالية، ولكن لم يتم إيقافها دوليا".

وتابع: "تم تشكيل لجنة الأندية للهيئات والقيم، وهذه اللجنة ستحقق في هذه الواقعة بكل جدية وحيادية، ونعمل وفق لوائح دولية، وبالتالي نتخذ القرارات بشكل حاسم في مثل هذه الوقائع".

ياسر إدريس

وشدد: "سنتحقق من الإجراءات التي تمت في واقعة الفيديو المنتشر هل الواقعة عن عمد أم لا، وسنبحث الأمر بإجراءات صحيحة".

واستطرد: "اللاعبة شهد سعيد لو كانت غلطانة تتعاقب وسنرى الإجراءات التي تمت إذا كانت عن عمد ولا غير عمد وكل الناس في السوشيال ميديا بتقول عمد ولكن لازم يكون هناك إجراءات صحيحة 100% والوقف له إجراءات".

واختتم: "حال حرمان اللاعبة شهد سعيد من السفر للمشاركة في الأولمبياد فلن يشارك أحد من مصر غيرها والاتحاد حاول حل المشكلة بالعقاب المحلي".

